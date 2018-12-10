Эксперты назвали мировых лидеров в производстве оружия

Американские компании и в дальнейшем доминируют на мировом рынке вооружений. Таковы результаты нового исследования Стокгольмского института проблем мира (SIPRI). На первом месте в списке ста крупнейших производителей оружия по-прежнему находится американский концерн Lockheed Martin, чей доход в 2017 году составил 44,9 миллиарда долларов США.

Общие продажи 100 крупнейших оборонных концернов мира в прошлом году составили 398 миллиардов долларов, пишет DW. Выросли в 2017 году и продажи российских производителей оружия, которые подвинули со второго места британских конкурентов. Совокупные продажи десяти российских вооруженных компаний составили почти десять процентов от мировых продаж оружия.

Крупнейшая немецкая оборонная компания Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе занимает лишь 25-е место в списке с продажами в объеме 3,4 миллиарда долларов. Вместе с Rheinmetall AG в списке ста крупнейших производителей оружия и расположились немецкие компании Thyssenkrupp и Krauss-Maffei Wegmann.

Они производят подводные лодки, корабли, танки и бронеавтомобили для Бундесвера, а также продают вооружение за границу. Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней расположилась Франция. Британский мегаконцерн BAE Systems, насчитывающий более 83 тысяч сотрудников, – единственная европейская компания, вошедшая в топ-5 производителей мира.