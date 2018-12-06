Рейтинг лучших американских IT-компаний для работы по версии Glassdoor

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Сервис Glassdoor опубликовал рейтинг лучших американских компаний для работы на 2019 год. Благодаря переводу от AIN, выбрали из списка 10 IT-компаний в верхушке списка.
10. Paylocity
Положительные отзывы: «Отличный продукт и команда разработки».
Негативные: «С недавними изменениями в управлении над командой продаж, культура сильно ухудшилась. Каждый звонок записывается, каждый час отслеживается, выражать свое мнение нельзя — говорят „помолчи“. Это не та компания, которая наняла меня больше пяти лет назад».
9. Ultimate Software
Положительные отзывы: «Отличная компания и условия, большой акцент на уровне счастья сотрудников».
Негативные: «Изменения происходят медленно, и с упором на то, чтобы сохранить сотрудников счастливыми. Руководство иногда боится вносить необходимые изменения, если это навредит штату».
8. DocuSign
Положительные отзывы: «В целом отличный баланс работы и личной жизни, а также отличное управление».
Негативные: «Невозможно получить повышение. Нет компенсации HSA или тренажерного зала. Нет преимуществ для родителей и скидок на детские сады».
7. HubSpot
Положительные отзывы: «Отличное место работы. Чувствуешь, что ты ценен. Могу самостоятельно выбирать как, где и когда работать».
Негативные: «По мере роста компании коммуникация и принятие решений усложнились».
6. Salesforce
Положительные отзывы: «Очень благоприятная среда. Неограниченный потенциал в саморазвитии. Позитивная корпоративная культура».
Негативные: «Есть проблемы, которые присущи большим компаниям. Несмотря на „прозрачность“ и „равенство“ в некоторых отделах полно корпоративных болтунов».
5. Google
Положительные отзывы: «Бесплатное питание, субсидированный массаж, хорошие условия, интересная работа. Заявленная корпоративная культура открытости, простая организационная структура и признание истинных личностей сотрудников — хорошая идеология. Хотя, очевидно, иногда она дает сбой».
Негативные: «Успех здесь зависит от того, насколько твой босс хорош в политиканстве, и твоих отношений с боссом. Заслуги сотрудников очень сложно измерить из-за большого масштаба».
4. Facebook
Положительные отзывы: «Вызовы, с которыми мы сталкиваемся после публикациях в прессе, и наши критики заставляют объединиться и вместе работать над проблемами».
Негативные: «Баланс работы и личной жизни ужасен. Многие работают сверхурочно — по ночам или выходным. Никто не скажет прямо, что ты должен это делать, но, учитывая конкурентную среду, вы вынуждены работать дополнительно».
3. LinkedIn
Положительные отзывы: «Многие из самых умных и талантливых лидеров Кремниевой долины работают здесь».
Негативные: «Свирепая конкуренция между невероятно умными сотрудниками».
2. Procore Technologies
Положительные отзывы: «Отличная культура, сотрудники мирового уровня и условия».
Негативные: «У экстремального роста есть свои проблемы, стремление к тому, чтобы все исправить».
1. Zoom Video Communications
Положительные отзывы: «Отличный продукт, по сути, лучший на рынке. Удивительные условия и тонны привилегий в офисе. Великолепные коллеги, многих из которых можно назвать друзьями. Гендиректор действительно слушает и понимает.
Негативные: «Культура изменилась в худшую сторону за последние полтора года. Здесь слишком много продавцов — руководство начинает это замечать и радикально избавляется от людей».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Госдепе предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущегоВчера, 11:00 - 2927 27
Около 40% украинцев живут от зарплаты до зарплатыВчера, 14:00 - 1317 21
Украина за 11 мес. экспортировала электроэнергию почти на $300 млнВчера, 07:00 - 523 13
Гройсман: руководители госпредприятий не будут больше получать «космические» зарплатыВчера, 15:00 - 1196 8
Какие профессии исчезнут из-за роботовВчера, 16:00 - 1902 6
Немцы назвали самые экономные кроссоверыВчера, 20:00 - 4281 3
В Госдепе предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущегоВчера, 11:00 - 2927 27
Как отличить фальшивую гривнуВчера, 10:00 - 2485
Какие профессии исчезнут из-за роботовВчера, 16:00 - 1902 6
Аналитики назвали среднюю стоимость жилья в новостройках различных классовВчера, 12:00 - 1717
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1502 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1349 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4587 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1893 1
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 1012