Рейтинг лучших американских IT-компаний для работы по версии Glassdoor

Сервис Glassdoor опубликовал рейтинг лучших американских компаний для работы на 2019 год. Благодаря переводу от AIN, выбрали из списка 10 IT-компаний в верхушке списка.

10. Paylocity

Положительные отзывы: «Отличный продукт и команда разработки».

Негативные: «С недавними изменениями в управлении над командой продаж, культура сильно ухудшилась. Каждый звонок записывается, каждый час отслеживается, выражать свое мнение нельзя — говорят „помолчи“. Это не та компания, которая наняла меня больше пяти лет назад».

9. Ultimate Software

Положительные отзывы: «Отличная компания и условия, большой акцент на уровне счастья сотрудников».

Негативные: «Изменения происходят медленно, и с упором на то, чтобы сохранить сотрудников счастливыми. Руководство иногда боится вносить необходимые изменения, если это навредит штату».

8. DocuSign

Положительные отзывы: «В целом отличный баланс работы и личной жизни, а также отличное управление».

Негативные: «Невозможно получить повышение. Нет компенсации HSA или тренажерного зала. Нет преимуществ для родителей и скидок на детские сады».

7. HubSpot

Положительные отзывы: «Отличное место работы. Чувствуешь, что ты ценен. Могу самостоятельно выбирать как, где и когда работать».

Негативные: «По мере роста компании коммуникация и принятие решений усложнились».

6. Salesforce

Положительные отзывы: «Очень благоприятная среда. Неограниченный потенциал в саморазвитии. Позитивная корпоративная культура».

Негативные: «Есть проблемы, которые присущи большим компаниям. Несмотря на „прозрачность“ и „равенство“ в некоторых отделах полно корпоративных болтунов».

5. Google

Положительные отзывы: «Бесплатное питание, субсидированный массаж, хорошие условия, интересная работа. Заявленная корпоративная культура открытости, простая организационная структура и признание истинных личностей сотрудников — хорошая идеология. Хотя, очевидно, иногда она дает сбой».

Негативные: «Успех здесь зависит от того, насколько твой босс хорош в политиканстве, и твоих отношений с боссом. Заслуги сотрудников очень сложно измерить из-за большого масштаба».

4. Facebook

Положительные отзывы: «Вызовы, с которыми мы сталкиваемся после публикациях в прессе, и наши критики заставляют объединиться и вместе работать над проблемами».

Негативные: «Баланс работы и личной жизни ужасен. Многие работают сверхурочно — по ночам или выходным. Никто не скажет прямо, что ты должен это делать, но, учитывая конкурентную среду, вы вынуждены работать дополнительно».

3. LinkedIn

Положительные отзывы: «Многие из самых умных и талантливых лидеров Кремниевой долины работают здесь».

Негативные: «Свирепая конкуренция между невероятно умными сотрудниками».

2. Procore Technologies

Положительные отзывы: «Отличная культура, сотрудники мирового уровня и условия».

Негативные: «У экстремального роста есть свои проблемы, стремление к тому, чтобы все исправить».

1. Zoom Video Communications

Положительные отзывы: «Отличный продукт, по сути, лучший на рынке. Удивительные условия и тонны привилегий в офисе. Великолепные коллеги, многих из которых можно назвать друзьями. Гендиректор действительно слушает и понимает.

Негативные: «Культура изменилась в худшую сторону за последние полтора года. Здесь слишком много продавцов — руководство начинает это замечать и радикально избавляется от людей».