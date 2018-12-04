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Подсчитали количество авто доступных для проката в Украине

Подсчитали количество авто доступных для проката в Украине

Количество доступных напрокат автомобилей в Украине – больше тысячи.

Об этом говорится в статистике ассоциации «Украинское объединение лизингодателей».

«Количество автомобилей (среднее в периоде) в автопарке компаний-участниц ассоциации по состоянию на конец III квартала 2018 года составляет 1099 единиц. Это на 36 автомобилей больше (+3%), чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в отчете.

В ассоциацию входят шесть компаний – Avis/Payless, Sixt, Europcar, Hertz, Budget и BLS. Больше всего автомобилей в автопарке компании Sixt (245 единиц), Avis (240), Europcar (178).

Всего в Украине открыто 78 прокатный станций.

«Количество прокатных дней составляет 180,829 тыс. дней», – говорится в отчете. Лидером является компания Sixt (44,797 тыс. дней), на втором месте – Avis (39,419 тыс. дней), на третьем – Europcar (27,187 тыс. дней).

«Средняя продолжительность проката в третьем квартале 2018 уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на один день и составила в среднем девять дней», – сообщили в ассоциации.

В то же время в среднем сроки проката автомобилей в Украине составляют от 6 до 13 дней.

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По материалам Финансовый клуб
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