В Украине закрылось 39 кредитных союзов

С января по начало октября 2018 года количество кредитных союзов в Украине сократилось до 358, что на 39 финучреждений меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (397). Такой вывод можно сделать на основе данных Нацкомфинуслуг.

Количество членов кредитных союзов составляло 500,5 тыс. лиц, что на 75,8 тыс. лиц (13,2%) меньше, чем за соответствующий период 2017 года. Также произошло уменьшение и в структуре членов кредитных союзов.

По количеству членов кредитных союзов лидируют Ивано-Франковская область (57,8 тыс. человек), Львовская (57,2 тыс.), г. Киев и Киевская область (47,4 тыс.), а также Закарпатская область (43 тыс.).

Лидерами по размерам активов являются кредитные союзы Киева и Киевской области (434,7 млн грн), Херсонской (282,5 млн грн), Ивано-Франковской (241,5 млн грн), Харьковской (217,5 млн грн) и Львовской областей (213,0 млн грн).

По состоянию на 30 сентября, совокупный объем активов кредитных союзов составил 2 млрд 352,4 млн грн, что на на 187,8 млн грн, или на 8,7% превышает показатели соответствующего периода 2017 года (2 млрд 164,6 млн грн).

Общий объем капитала за указанный период составляет 1 млрд 100,7 млн грн, что на 1,2 млн грн, или на 0,1% больше прошлогоднего результата.