Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 175 0

Услуга переноса мобильных номеров: озвучена дата запуска

Услуга переноса мобильных номеров: озвучена дата запуска

Услуга переноса абонентских номеров мобильных операторов заработает, как и определено законодательством, с 1 мая 2019 года.

Об этом заявил исполнительный директор ГП “Украинский государственный центр радиочастот” Вадим Гулько.

“Все операторы проявляют большую активность в подключении к этой услуге. Если говорить о нашем участке работы – это о центральной базе данных, то на сегодня все оборудование закуплено, программное обеспечение тоже закуплено. Сейчас идет подстройка программного обеспечения под Украину и наши требования”, – отметил Гулько.

Кроме того, отметили в УГЦР, до внедрения услуги предстоит пройти еще один важный этап – создание системы защиты и перевода всех персональных данных в коды.

До 1 февраля все мобильные операторы обязаны создать локальные базы данных и подключить их к общей, которую будет вести УГЦР. Однако, как уточняют в УГЦР, наполнение самой базы данных будет зависеть от популярности услуги в Украине.

Старту услуги также будет предшествовать трехмесячное тестирование.

Как отмечают в УГЦР, популярность самой услуги предсказать трудно, поскольку в мире есть страны, где услугой переноса абонентских номеров воспользовалось менее 1% населения.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина