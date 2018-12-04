Услуга переноса мобильных номеров: озвучена дата запуска

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Услуга переноса абонентских номеров мобильных операторов заработает, как и определено законодательством, с 1 мая 2019 года.
Об этом заявил исполнительный директор ГП “Украинский государственный центр радиочастот” Вадим Гулько.
“Все операторы проявляют большую активность в подключении к этой услуге. Если говорить о нашем участке работы – это о центральной базе данных, то на сегодня все оборудование закуплено, программное обеспечение тоже закуплено. Сейчас идет подстройка программного обеспечения под Украину и наши требования”, – отметил Гулько.
Кроме того, отметили в УГЦР, до внедрения услуги предстоит пройти еще один важный этап – создание системы защиты и перевода всех персональных данных в коды.
До 1 февраля все мобильные операторы обязаны создать локальные базы данных и подключить их к общей, которую будет вести УГЦР. Однако, как уточняют в УГЦР, наполнение самой базы данных будет зависеть от популярности услуги в Украине.
Старту услуги также будет предшествовать трехмесячное тестирование.
Как отмечают в УГЦР, популярность самой услуги предсказать трудно, поскольку в мире есть страны, где услугой переноса абонентских номеров воспользовалось менее 1% населения.
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