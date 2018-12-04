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Тереза Мэй заявила о трех вариантах по Brexit

Тереза Мэй заявила о трех вариантах по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг сказала британским парламентариям, что в преддверии голосования по проекту Brexit перед ними стоит выбор, или одобрить ее сделку с Брюсселем, либо готовиться к выходу из ЕС без соглашения, или даже к отмене Brexit, передает УНН со ссылкой на Reuters.

«Существует три варианта: первый – это покинуть ЕС с соглашением… два других заключаются в том, что мы уйдем без соглашения или что у нас вообще не будет никакого Brexit», – сказала Мэй в эфире британской радиостанции.

По словам премьера страны, некоторые депутаты парламента пытаются помешать Brexit, но она не считает правильным проведение еще одного референдума по вопросу выхода Британии из Евросоюза.

«Ясно, что в Палате общин есть те, кто пытается сорвать Brexit… и отменить итоги голосования британского народа, это неправильно», – отметила Мэй.

Премьер также уклонилась от ответа на вопрос, что она будет делать, если сделка будет отклонена.

По материалам УНН
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