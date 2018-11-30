Назвали самый убыточный вид транспорта

В Киеве увеличились случаи задержки подачи пригородных электричек. Что в этом виде транспорта требует быстрых, срочных изменений, рассказал экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

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“В пригородном сообщении что-то изменится, если сосредоточатся на их рентабельности. Нужно, чтобы обновлялся подвижной состав. На сегодня это один из самых убыточных средств транспорта в Украине. Причина в отсутствии контроля за билетами. Многие пассажиры ездят бесплатно. Есть много льготных категорий, за которые Укрзализныця не получает выплаты от Министерства социальной политики. При оплате напрямую кондуктору, деньги тоже не всегда доходят до бюджета. Из-за этих моментов инфраструктура пригорода в ужасном состоянии. Решение – сделать электронный билет и жестко наказывать за хищение средств. К тому же, повлиять на Минсоц, чтобы покрыть долги. Со следующего года сделать монетизацию льгот, чтобы вообще убрать эту проблему, – говорит Шульмейстер.

Сейчас Государственная Укрзализныця рассматривает вопрос о прекращении курсирования ряда электричек, продажи билетов на которых составляют не более 20%. Вместо этого в УЗ на такие маршруты готовы запустить автобусы.