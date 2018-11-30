Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 140 0

Назвали самый убыточный вид транспорта

Назвали самый убыточный вид транспорта

В Киеве увеличились случаи задержки подачи пригородных электричек. Что в этом виде транспорта требует быстрых, срочных изменений, рассказал экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Читайте также: В декабре киевляне смогут платить за проезд билетами с QR-кодом

“В пригородном сообщении что-то изменится, если сосредоточатся на их рентабельности. Нужно, чтобы обновлялся подвижной состав. На сегодня это один из самых убыточных средств транспорта в Украине. Причина в отсутствии контроля за билетами. Многие пассажиры ездят бесплатно. Есть много льготных категорий, за которые Укрзализныця не получает выплаты от Министерства социальной политики. При оплате напрямую кондуктору, деньги тоже не всегда доходят до бюджета. Из-за этих моментов инфраструктура пригорода в ужасном состоянии. Решение – сделать электронный билет и жестко наказывать за хищение средств. К тому же, повлиять на Минсоц, чтобы покрыть долги. Со следующего года сделать монетизацию льгот, чтобы вообще убрать эту проблему, – говорит Шульмейстер.

Сейчас Государственная Укрзализныця рассматривает вопрос о прекращении курсирования ряда электричек, продажи билетов на которых составляют не более 20%. Вместо этого в УЗ на такие маршруты готовы запустить автобусы.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина