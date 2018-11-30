Кто больше? В России обещают снизить бедность на 200%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство готовит план борьбы с бедностью, в результате чего уровень нищеты в России “снизится на 200%”, пишет “Сегодня”.

“Для того чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал”, – сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

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При этом уменьшение такого показателя на 200% математически невозможно. Максимальное уменьшение – на 100% – означает достижение показателем нуля. В случае уменьшения на 200% число станет отрицательным, но количество жителей страны не может быть “минусовым”.

Ранее сообщалось, что десятки миллионов россиян оказались бедняками. Так, около 22% населения РФ – 32 млн человек – не могут позволить себе купить продукты сверх необходимого базового набора, то есть живут в зоне бедности.

То есть если уменьшить этот показатель на 200%, как предложил Медведев, за чертой бедности “окажутся” минус 32 миллиона человек, что нереально.

Более трети жителей РФ (порядка 35,6%) находятся в зоне потребительского риска – то есть, у них хватает денег на питание и одежду, но покупка предметов длительного пользования для них очень сложна.