Разработан процессор для смартфонов Android будущего

Компания Qualcomm официально развеяла слухи касательно флагманского процессора Snapdragon 8150. Новая однокристальная система (SoC) получила название Snapdragon 855. Презентация чипсета прошла на мероприятии Snapdragon Tech Summit 2018, пишет “Сегодня”.

Новый чип создан по 7-нанометровому техпроцессу – на таком процессе созданы процессоры Apple A12 Bionic и HiSilicon Kirin 980 для смартфонов Huawei – мощнейшие на данный момент. Представленный процессор использует 8 ядер, которые скомпонованы в трех кластерах: одно ядро работает на максимальной частоте 2,84 ГГц, три высокопроизводительных ядра берут частоту 2,42 ГГц, а четыре энергоэффективных ядер, работающих в фоне, – на частоте 1,78 ГГц.

Самое важное отличие, которое выделяет Snapdragon 855 среди конкурентов – поддержка сетей 5G. Новый чипсет оснащен 5G-модемом Snapdragon X50 и может работать с сетями пятого поколения со скоростью соединения до 2 Гбит/с.

Также однокристальная система получила нейронный блок (NPU) четвертого поколения, позволяющий повысить производительность при работе с задачами, возложенными на искусственный интеллект в три раза. К примеру, в 2018 году ИИ использует алгоритмы по улучшению качества фотографий после съемки.

Графический ускоритель, используемый в Snapdragon 855, — это Adreno 640, поддерживающий технологию Snapdragon Elite Gaming. Что это за технология и чем она удивит пользователей, пока неизвестно, так как Qualcomm не раскрыла никаких подробностей.

Qualcomm на презентации также рассказала об ультразвуковом сканере отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor, встраиваемом в экран. Данный дактилоскопический датчик, согласно компании, является более безопасным и точным в сравнении с другими решениями. Snapdragon 855 получил поддержку 3D Sonic Sensor.

Насколько мощным окажется процессор, и сможет ли он побороть главного конкурента в лице Apple с его чипом A12 Bionic, пока нет никаких данных. Нужно дождаться первых тестовых образцов, которые покажут истинную производительность Snapdragon 855.