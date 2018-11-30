Alibaba открыла первую платформу электронной коммерции в Европе

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Китайский интернет-гигант Alibaba открыл первую на европейском рынке международную платформу по электронной коммерции, в задачи которой входит продвижение долгосрочной трансграничной торговли.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что церемония открытия состоялась в бельгийском городе Льеже, в ней принял участие премьер-министр страны Шарль Мишель, а также посол КНР в Брюсселе Цао Чжунмин.
Подписи под соглашением, на основе которого будет осуществляться проект, поставили вице-премьер Бельгии Крис Питерс и старший директор Alibaba Джеймс Сун.
“Создание новой платформы электронной коммерции позволит большему числу бельгийских предприятий осуществлять взаимодействие с Китаем и продвигать высококачественную продукцию из Бельгии на китайском рынке ради обоюдной выгоды”, – отметил Цао Чжунмин.
В свою очередь Шарль Мишель заявил, что эта новая площадка для взаимодействия повысит конкурентоспособность бельгийских и китайских предприятий на международной арене.
Параллельно компания Cainiao Smart Logistics Network, выступающая в качестве дочернего подразделения Alibaba, заключила договоренности с аэропортом Льежа о лизинге пространства площадью 220 тысяч квадратных метров для создания в воздушной гавани специального логистического центра, в который на первоначальном этапе будет инвестировано порядка 75 миллионов евро.
Согласно прогнозам, новая электронная платформа в совокупности с сопутствующей инфраструктурой в ближайшие пять лет позволит обеспечить в Китай импорт европейской продукции стоимостью 200 миллиардов долларов.
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