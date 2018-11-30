Госпредприятия Украины массово работают в убыток

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Менее 500 предприятий из почти 3,5 тысяч, находящихся в государственной собственности, приносят прибыль.
Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
“Из 3444 предприятий, работающих в Украине, прибыль приносят не более 500”, – сказал чиновник. Таким образом, прибыль получают менее 15% госпредприятий.
По его словам, часть убыточных компаний преднамеренно банкротят, чтобы использовать их территорию для строительства.
Напомним, в Украине объявлен курс на приватизацию находящихся в госсобственности имущества. Приватизация – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления финансовой помощи. Ранее и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил, что конкурсы по основным объектам “большой приватизации”, которые уже готовятся к продаже, состоятся в 2019 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко10 ч. назад - 2817 18
В Украине 54% импортной одежды составляет секонд-хенд15 ч. назад - 1356 18
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч7 ч. назад - 2169 11
Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение5 ч. назад - 4270 8
Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%11 ч. назад - 284 7
Новые льготы для "еврономеров": Южанина сделала уточнение5 ч. назад - 4270 8
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко10 ч. назад - 2817 18
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч7 ч. назад - 2169 11
В Минздраве прокомментировали "сверхвысокие зарплаты" заместителей СупрунВчера, 21:30 - 1476
Твитты Трампа обвалили фондовые рынки США и Азии8 ч. назад - 1465
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)Вчера, 11:10 - 677 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 3718 4
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1638
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 874
Президент Xiaomi показал смартфон, который подключен к сети 5G (фото)23.11.2018, 12:10 - 3341