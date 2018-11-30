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Госпредприятия Украины массово работают в убыток

Госпредприятия Украины массово работают в убыток

Менее 500 предприятий из почти 3,5 тысяч, находящихся в государственной собственности, приносят прибыль.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

“Из 3444 предприятий, работающих в Украине, прибыль приносят не более 500”, – сказал чиновник. Таким образом, прибыль получают менее 15% госпредприятий.

По его словам, часть убыточных компаний преднамеренно банкротят, чтобы использовать их территорию для строительства.

Напомним, в Украине объявлен курс на приватизацию находящихся в госсобственности имущества. Приватизация – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления финансовой помощи. Ранее и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил, что конкурсы по основным объектам “большой приватизации”, которые уже готовятся к продаже, состоятся в 2019 году.

По материалам Сегодня
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