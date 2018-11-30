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Японцы рассказали, каких версий Mazda3 точно не будет

Японцы рассказали, каких версий Mazda3 точно не будет

Mazda не будет выпускать Mazda3 в виде «заряженного» хэтчбека.

Об этом журналистам рассказал глава Mazda Акира Марумота.

Также японцы не планируют разрабатывать электрический спорткар и спорткар с роторным двигателем.

У новой Mazda3 есть два варианта кузова – седан и хэтчбек. Многих журналистов, пишущих на автомобильную тему, интересует вопрос, планируют или нет японцы расширять это семейство. Судя по словам Марумоты, нет, не планируют.

Mazda хочет, чтобы её воспринимали как отличную альтернативу европейским автомобильным брендам. Этого японцы намерены достичь благодаря улучшению качества, комфорта и дизайна уже существующих моделей.

По материалам autonews.ua
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