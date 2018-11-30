Растаможка "еврономеров": депутаты хотят приостановить действие новых законов

Народный депутат Юрий Деревянко зарегистрировал законопроект о приостановке на 90 дней действия ранее принятых законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации.

Проект закона о внесении изменений в Переходные положения Налогового кодекса Украины и приостановлении действия законов “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств” и “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” опубликован на сайте парламента.

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“Законопроектом предусмотрено, что действие законов Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств” и “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” приостанавливается до 1 марта 2019 года”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается продлить действие налоговой льготы для стимулирования развития рынка подержанных транспортных средств до 28 февраля 2019 года.

Законопроектом предусмотрено, что граждане Украины, нарушившие условия ввоза на таможенную территорию Украины и растаможивание транспортных средств с иностранной регистрацией, которые классифицируются по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711, и прицепов к ним, классифицируемых по товарной позиции 8716 согласно УКТ ВЭД в количестве одной единицы на каждую товарную позицию, освобождаются от ответственности за нарушение таможенных правил, налогового и административного законодательства в отношении транспортного средства, по которому не соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита.

Справка finance.ua