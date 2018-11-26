МВД расписало новые требования к регистрации авто на "еврономерах" (инфографика)

Регистрацию авто необходимо проводить в случае его ввоза в Украину на более 30 суток, раньше регистрировали транспортное средство, если ввоз в Украину был более чем на 2 месяца.

Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

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“Друзья, изменились требования к регистрации временно ввезенных транспортных средств на территорию Украины”, – говорится в сообщении.

Так, в инфографике указывается, что изменилось следующее: регистрацию авто нужно проводить в случае его ввоза в Украину на более 30 суток, раньше регистрировали транспортное средство, если ввоз в Украину был более чем на 2 месяца.

Кроме того, вместо обмена иностранных свидетельств о регистрации транспортного средства и номерных знаков на национальные (иностранные хранились в ТСЦ МВД), пока будет происходить выдача владельцу авто лишь временного регистрационного талона.

Также, как отмечается, если раньше возвращалось национальное свидетельство о регистрации транспортного средства и номерных знаков на замену иностранных после окончания срока, то сейчас при выезде с территории Украины временный регистрационный талон не будет возвращаться.

В МВД уточнили, что изменений не претерпело осуществления регистрации на срок, указанный в таможенных документах.