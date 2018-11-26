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Украинцы начали избавляться от своих еврономеров

Украинцы начали избавляться от своих еврономеров

В октябре-ноябре украинцы начали активней избавляться от своих автомобилей на европейской регистрации. Находятся и те, кто покупает «еврономера», несмотря на вступивший 25 ноября в силу закон об ужесточении ответственности за нарушение таможенных правил при ввозе таких авто в Украину.

В ноябре аналитики и вовсе отметили резкий спад реальных сделок купли-продажи нерастаможенных авто.

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«Судя по всему, этой осенью украинцы гораздо охотней продавали так называемые «еврономера» — в октябре появилось на 5 тысяч таких предложений больше, чем в предыдущие месяцы. Хотя, конечно, в целом тенденция рынка такой прыжок не предусматривала. Если же сравнивать с продажами, то они больше, чем год назад, однако в течение 2018-го нерастаможенные автомобили продавались из месяца в месяц плюс-минус на одном и том же уровне», — рассказали в Аналитическом центре AUTO.RIA.

Чаще всего на их площадке размещают объявления о продаже Audi A6. Средняя цена такого авто на еврономерах составляет $3 817. На втором месте по популярности BMW 5 серии, которые в среднем отдают за $3 542. Кроме того, весьма активно продают в Украине:

  • Volkswagen Passat – $2 500.
  • Mercedes-Benz E-класса – $4 386.
  • Audi A4 – $3 486.
  • Renault Laguna – $2 234.
  • Opel Vectra – $1 629.
По материалам УБР
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