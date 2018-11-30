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Mercedes начнет выпуск электромобилей в Китае

Mercedes начнет выпуск электромобилей в Китае

Немецкая автомобильная компания Daimler начнёт в следующем году выпуск электромобилей в Китае, поскольку это поможет компании соответствовать более жёстким квотам по выбросам вредных веществ в атмосферу, введённым в Китае для автопроизводителей, даже если спрос в стране на обычные модели будет оставаться высоким.

Глава Daimler China Хубертус Троска (Hubertus Troska) заявил, что компания планирует выполнить в этом году квоты на продажи так называемых автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV).

«Мы абсолютно уверены в выполнении квот на NEV», — сказал Троска, добавив, что перечень выпускаемых в Китае моделей пополнится электрическим автомобилем. «Мы начнём производство в следующем году», — сообщил Троска, уточнив, что речь идёт об электрическом кроссовере Mercedes-Benz EQC. Вместе с тем, по его словам, китайские покупатели по-прежнему охотно покупают high-end модели Maybach с двигателем внутреннего сгорания — примерно 600 автомобилей в месяц.

По материалам Hubs
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