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Подсчитано, сколько украинцев работает на польскую экономику

Подсчитано, сколько украинцев работает на польскую экономику

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил о том, что на польскую экономику работают два миллиона украинцев, еще 40 тысяч студентов из Украину учатся в польских учебных заведениях.

Об этом он сообщил на заседании украинско-польского форума партнерства в Киеве в субботу, 1 декабря.

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“Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства”, — сказал Чапутович.

Польский министр добавил, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 млн виз.

Напомним, в Национальном банке Украины ожидают, что в 2019 году значительно снизится интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство украинских трудовых мигрантов (73%) не намерены оставаться жить в Польше.

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По материалам Зеркало Недели
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