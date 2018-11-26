Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Польша построит еще несколько атомных электростанций

Польша построит еще несколько атомных электростанций

Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году.

Об этом сообщила немецкая газета Märkische Oderzeitung.

В частности, первая в истории страны АЭС может быть возведена в одном из населенных пунктов к северо-западу от Гданьска – в Жарновце или Копалино.

Проекты были подготовлены еще при прежнем правительстве. Однако они не были реализованы по финансовым причинам, отмечает агентство dpa. Нынешнее правительство Польши пока не дало окончательное одобрение этим планам, подчеркивает польское информагентство PAP.

Против строительства АЭС выступали активисты, ссылаясь на риски, связанные с ядерной энергетикой. Кроме того, местные чиновники выражали озабоченность в связи с возможным влиянием АЭС на туризм в регионе.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина