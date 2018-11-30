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Трамп отложил увеличение штрафных пошлин на китайские товары

Трамп отложил увеличение штрафных пошлин на китайские товары

Белый дом принял решение на 90 дней отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов.

Об этом сообщили представители администрации президента США и властей КНР, пишет DW.

Это произошло после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе, которая продолжалась 2,5 часа. Увеличение штрафных пошлин было намечено на 1 января.

Стороны также договорились в течение 90 дней не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового взаимовыгодного торгового соглашения. Если соглашение не будет достигнуто, то по истечении 90 дней после 1 января штрафные пошлины будут повышены.

Штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая вступили в силу в конце сентября.

С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР.

Предполагалось, что 10-процентные пошлины будут действовать до конца текущего года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов.

По материалам Deutsche Welle
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