Долги за коммуналку выросли на миллиард за месяц

В октябре задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла на миллиард гривен и составила 39,2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

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По данным ведомства, на конец октября задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 18,0 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды – 10,2 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд грн, за поставки электрической энергии – 4,0 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2018 года составили 871,7 грн.

Согласно данным Госстата, в октябре населением уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,1 млрд грн (77,5% начисленных за этот период сумм).