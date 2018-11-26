В Нидерландах для повышения спроса на электрокары группа разработала “поощрительный пакет”, который должен увеличить количество электромобилей до двух миллионов к 2030 году.

Об этом сообщает Dutch News.

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“Группа экспертов, которая изучает вопрос, как поощрить экопутешествиям, придумала пакет мер, которые, как они надеются, увеличат количество электромобилей на нидерландских дорогах до двух миллионов к 2030 году”, – говорится в сообщении.

Для поощрения покупателей и увеличения спроса на электрокары, в частности, потенциальные владельцы могут рассчитывать на налоговые льготы или субсидии.

В планах субсидирование стоимости новых электрических автомобилей для частного использования на 6000 евро в 2021 году и постепенное снижение до 2200 евро до 2030 года. Размер субсидии будет меньше для корпоративных автомобилей и тех, которые будут в аренде.

В Нидерландах покупатели электромобилей освобождаются от уплаты налога при регистрации и сбора за пользование дорогами до 2025 года, а также будут приняты меры по увеличению рынка вторичного электромобиля.

Водителям дизельных и бензиновых авто придется платить более высокие ставки на транспортные средства.