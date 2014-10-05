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$999: Выпущен первый в мире блокчейн-смартфон (видео)

$999: Выпущен первый в мире блокчейн-смартфон (видео)

Израильская компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон. Гаджет получил название Finney. Стоимость новинки составила $999.

Аппарат можно приобрести на официальном сайте, а с января 2019 года устройство появится в продаже в Amazon.

Finney будет работать как кошелёк для долгосрочного хранения и совершения транзакций с криптовалютой и как обычный телефон для общения. Он будет использовать распределительную базу данных для безопасности данных владельца.

Аппарат будет работать на базе операционной системы SirinOS, которая является преобразованной версией Android. Новая система решит проблему безопасности данных владельца устройства.

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По материалам Фокус
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