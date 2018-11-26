В КГГА рассказали, где появятся перехватывающие паркинги

Депутаты Киевсовета урегулировали порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. Определены места для перехватывающих паркингов у конечных станций метрополитена. Они внесены в перечень парковок, которые закреплены за профильным коммунальным предприятием.

Ожидается уменьшение нагрузки на улично-дорожную сеть, так как владельцы авто смогут оставить машину и продолжить движение до центральной части города на общественном транспорте.

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“Мы должны сделать столицу комфортной и удобной как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому мы планируем уже сейчас создавать новые автостоянки, чтобы привести парковочное пространство города в соответствие с европейскими стандартами. Поэтому, согласно документу, в столице должны появиться около 120 парковочных площадок на более 9 тысяч машиномест”, – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, по предварительным расчетам, это позволит городу получать 25 миллионов гривен ежегодно.

Согласно решению, также город обязался создать 7 перехватывающих паркингов на въезде в столицу и 4 штрафплощадки.