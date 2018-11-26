Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 193 0

В КГГА рассказали, где появятся перехватывающие паркинги

В КГГА рассказали, где появятся перехватывающие паркинги

Депутаты Киевсовета урегулировали порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. Определены места для перехватывающих паркингов у конечных станций метрополитена. Они внесены в перечень парковок, которые закреплены за профильным коммунальным предприятием.

Ожидается уменьшение нагрузки на улично-дорожную сеть, так как владельцы авто смогут оставить машину и продолжить движение до центральной части города на общественном транспорте.

Читайте также: Кабмин утвердил временный порядок растаможивания авто на еврономерах

“Мы должны сделать столицу комфортной и удобной как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому мы планируем уже сейчас создавать новые автостоянки, чтобы привести парковочное пространство города в соответствие с европейскими стандартами. Поэтому, согласно документу, в столице должны появиться около 120 парковочных площадок на более 9 тысяч машиномест”, – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, по предварительным расчетам, это позволит городу получать 25 миллионов гривен ежегодно.

Согласно решению, также город обязался создать 7 перехватывающих паркингов на въезде в столицу и 4 штрафплощадки.

По материалам Вечірній Київ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина