В стартап, занимающийся анализом криптовалют, инвестировали $4,5 млн

Базирующийся в Бостоне стартап Flipside Crypto объявил о закрытии раунда первоначального финансирования, возглавили который венчурное подразделение Coinbase и инвестиционная компания Digital Currency Group, пишет forklog.com ссылаясь на МarketWatch.

Официально сумма привлеченных инвестиций не разглашается, но по информации CoinDesk, в общей сложности Flipside Crypto получил $4,5 млн. Также сообщается, что в стартап инвестировали True Ventures и Castle Island Ventures.

Как говорят представители Flipside Crypto, они предлагают совершенно новый подход к оценке криптовалют, ценовые колебания которых очень часто зависят от новостей и настроений в сообществе.

«Криптовалютный рынок становится более зрелым и институциональным, а розничные инвесторы, желая лучше понять проекты, становятся все более изощренными и пытаются найти информацию, не ограничивающуюся капитализацией и данными о ценах», — сказал CEO Flipside Crypto Дэйв Балтер.

Предлагаемое стартапом решение называется FCAS (Flipside Crypto Asset Score) – предлагаемая оценка актива основана на целом ряде данных, собираемых из различных блокчейнов и смарт-контрактов и делящихся на три категории: оценка полезности, оценка торговых сигналов и оценка активности разработчиков.

Так, оценка полезности определяется посредством сбора данных об активности сетей или смарт-контрактов, что дает возможность понять, насколько активно сообщество. Чем больше пользователей вовлечено в проект, тем здоровее, по мнению Flipside Crypto, является сам криптоактив.