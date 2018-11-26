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Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали

Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выбрало 9 космических компаний, которые будут конкурировать за контракты на $2,6 млрд по разработке технологий для достижения и изучения Луны. Об этом сообщает CNBC.

В финальном списке присутствует компания Firefly Aerospace Inc. Ее основатель и директор – выходец из Украины Максим Поляков. В мае 2018 года компания открыла R&D-центр в Днепре, где работает порядка 120 человек. Местное отделение занимается исследованиями и изучением экспериментальных разработок в сфере технических наук.

“Эта контрактная награда признает жизнеспособный технический подход Firefly для доставки полезных данных NASA и других коммерческих грузов на поверхность Луны, а также жизнеспособность его бизнес-плана и финансовых ресурсов для разработки системы CLPS Firefly”, – говорит генеральный директор Firefly доктор Том Маркусик в пресс-релизе.

NASA сократило список из более чем 30 заинтересованных компаний, среди которых были заявки от SpaceX, Blue Origin и корпорации Sierra Nevada. Помимо Firefly Aerospace агентство отобрало Lockheed Martin , Astrobotic, Masten Space Systems, Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems.

По материалам УБР
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