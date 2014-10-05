Названы регионы - лидеры по строительству жилья

По итогам января-сентября 2018 года в Украине принято в эксплуатацию 5231 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Лидерами стали две области и столица, сообщает Госстатистики.

В разрезе регионов, лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская область (976,1 тыс кв. м), Львовская область (595,3 тыс кв. м) и г. Киев (616,2 тыс кв. м). Лидер по темпам — Херсонская область (200,6%).

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

“Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!” – считает Кушнир.