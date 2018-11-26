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Украинский лоукост SkyUp получил четвертый самолет

Украинский лоукост SkyUp получил четвертый самолет

Четвертый самолет украинской авиакомпании SkyUp, что позиционирует себя как лоукост, прибыл в Украину вечером 28 ноября.

Об этом сообщает международный аэропорт “Киев” имени Сикорского на странице в Facebook.

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“Вечером 28 ноября в аэропорту “Киев” совершил посадку четвертый самолет украинского лоукоста SkyUp Airlines – Boeing 737-800 (заводской №40146, год выпуска – 2013), государственный и регистрационный знаки UR-SQC”, – говорится в сообщении.

Таким образом, флот авиакомпании SkyUp Airlines включает 3 Boeing 737-800 NG (189 мест каждый) и 1 Boeing 737-700 NG (149 мест).

К концу декабря ожидается, что парк авиакомпании увеличится еще на два самолета: Boeing 737-800 NG и Boeing 737-700 NG.

С декабря 2018 года SkyUp начнет выполнять полеты из Киева в Тбилиси, Барселону, Софию и Попрад.

По материалам УКРИНФОРМ
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