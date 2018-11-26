Больше всего из стран ЕС в Украину инвестировала Германия

Прямые иностранные инвестиции в Украину за 9 месяцев 2018 года составляли 333,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины.

“Прямые инвестиции в экономику Украины (в том числе акционерный капитал и долговые инструменты) по состоянию на 1 октября 2018 составили 40 345,9 млн долларов, что на 333,8 млн долларов больше, чем на начало года”, — свидетельствуют данные.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) по состоянию на 1 января составлял 40 012,1 млн долларов.

По данным статистического ведомства, больше всего инвестиций за 9 месяцев поступило из Германии — 141,8 млн долларов, Великобритании — 103,5 млн долларов, Нидерландов — 57,7 млн долларов.

По состоянию на 1 октября страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 24 544,5 млн долларов, в том числе Кипр — 8 919,7 млн долларов, Нидерланды — 6 452,7 млн долларов, Великобритания — 2 047,9 млн долларов, Германия — 1 824,7 млн долларов, Австрия — 1 018,8 млн долларов.