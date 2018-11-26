Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

Плату за регистрацию в е-базе оценки имущества решили пересмотреть

Плату за регистрацию в е-базе оценки имущества решили пересмотреть

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив поручил создать рабочую группу для решения вопроса чрезмерной платы за регистрацию документов в Единой базе отчетов оценки недвижимости.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли.

“В секретариат Кабмина и Минэкономразвития поступили многочисленные обращения о чрезмерности и необоснованности стоимости услуг авторизованных электронных площадок”, – отмечают в Минэкономразвития.

В конце 2017 года парламент обязал оценщиков вносить информацию из отчетов об оценке недвижимости в соответствующую базу через авторизированные электронные площадки.

Мои fiнансы:

  • Сейчас стоимость каждой операции по регистрации и проверки оценочных отчетов составляет 510 грн.
  • С 2019 года предлагают размер комиссии авторизованных электронных площадок за услуги внесения или проверки информации в базе – на уровне 0,01 прожиточного минимума (18,53 грн).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина