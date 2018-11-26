Плату за регистрацию в е-базе оценки имущества решили пересмотреть

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив поручил создать рабочую группу для решения вопроса чрезмерной платы за регистрацию документов в Единой базе отчетов оценки недвижимости.
Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли.
“В секретариат Кабмина и Минэкономразвития поступили многочисленные обращения о чрезмерности и необоснованности стоимости услуг авторизованных электронных площадок”, – отмечают в Минэкономразвития.
В конце 2017 года парламент обязал оценщиков вносить информацию из отчетов об оценке недвижимости в соответствующую базу через авторизированные электронные площадки.
Мои fiнансы:
- Сейчас стоимость каждой операции по регистрации и проверки оценочных отчетов составляет 510 грн.
- С 2019 года предлагают размер комиссии авторизованных электронных площадок за услуги внесения или проверки информации в базе – на уровне 0,01 прожиточного минимума (18,53 грн).