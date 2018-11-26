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Показали роботизированный гостиничный номер на колесах

Показали роботизированный гостиничный номер на колесах

Канадская компания Aprilli Design Studio создала отель будущего. Его создали на основе беспилотного автомобиля.

Разработку назвали Autonomous Travel Suite. Его разработал дизайнер Стив Ли из студии Aprilli.

В номере есть кровать, душевая, туалет, рабочий стол и большие окна. Для перемещения клиент должен указать необходимый маршрут. Беспилотник доставит в пункт назначения.

Если разработают сеть таких гостиничных объектов, клиенты смогут не только спать в номерах. Они смогут посетить тренажерный зал, спа, ресторан или салон красоты.

Автономный Travel Suite будет дешевле поездок и проживания. Ведь он сочетает в себе стоимость транспортировки и проживания.

Дизайнерская студия Aprilli получила премию Radical Innovation Award 2018 года за концептуальный дизайн для автономного мобильного отеля и новую форму гостеприимства.

По материалам Газета по-Украински
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