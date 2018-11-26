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В Болгарии нашли криптохакеров, которые украли $5 млн

В Болгарии нашли криптохакеров, которые украли $5 млн

Полиция Болгарии арестовала троих участников киберпреступной группировки, обвиняемых в хищении $5 млн в криптовалюте.

Полиция изъяла у подозреваемых криптовалюту на сумму $3 млн, используемое для кражи компьютерное оборудование, а также записные книжки с настоящими и вымышленными именами людей, задействованных в мошеннической операции.

Кроме того, правоохранители обнаружили тайник с закрытыми ключами, связанными с криптобиржами и провайдерами кошельков.

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Расследование по данному делу велось с июня 2018 года.

В ходе операции злоумышленники использовали инновационные методы взлома и специализированное программное обеспечение.

В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей, третий был выпущен под залог в размере 50 тыс. болгарских левов (примерно $27 тыс.).

По материалам Hubs
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