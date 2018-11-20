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Киберполиция разоблачила хакера, который заразил тысячи компьютеров из 50 стран мира

Киберполиция разоблачила хакера, который заразил тысячи компьютеров из 50 стран мира

Киберполиция обнаружила злоумышленника, который модифицировал одно из вредных программных обеспечений и инфицировал им две тысячи устройств из 50 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Как отмечается, работники киберполиции разоблачили 42-летнего жителя Львовской области, который установил программный центр управления троянской программы и модифицировал его. В дальнейшем злоумышленник распространял клиентские версии вируса.

Специалисты из киберполиции провели анализ вредоносного программного обеспечения и установили, что вирус предоставляет полный удаленный доступ к подконтрольным компьютерам. В частности – возможность загружать и отгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять приложения, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео с встроенных или внешних камер.

Кроме того, вирус DarkComet имеет кейлоггер (мониторинг нажатых клавиш), монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял злоумышленнику возможность удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует соединения с управляющей машиной.

По месту проживания злоумышленника провели обыск. У него изъяли ноутбук, зараженный вредоносным программным обеспечением, и стационарный компьютер.

Во время предварительного осмотра техники на компьютере хакера специалисты киберполиции выявили админ-панель доступа к зараженным вредоносным программным обеспечением компьютерам, его установочные файлы, снимки экрана из подконтрольных компьютеров. Изъятую технику направили на экспертизу.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

По материалам РБК-Украина
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