Киберполиция разоблачила хакера, который заразил тысячи компьютеров из 50 стран мира

Киберполиция обнаружила злоумышленника, который модифицировал одно из вредных программных обеспечений и инфицировал им две тысячи устройств из 50 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Как отмечается, работники киберполиции разоблачили 42-летнего жителя Львовской области, который установил программный центр управления троянской программы и модифицировал его. В дальнейшем злоумышленник распространял клиентские версии вируса.

Специалисты из киберполиции провели анализ вредоносного программного обеспечения и установили, что вирус предоставляет полный удаленный доступ к подконтрольным компьютерам. В частности – возможность загружать и отгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять приложения, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео с встроенных или внешних камер.

Кроме того, вирус DarkComet имеет кейлоггер (мониторинг нажатых клавиш), монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял злоумышленнику возможность удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует соединения с управляющей машиной.

По месту проживания злоумышленника провели обыск. У него изъяли ноутбук, зараженный вредоносным программным обеспечением, и стационарный компьютер.

Во время предварительного осмотра техники на компьютере хакера специалисты киберполиции выявили админ-панель доступа к зараженным вредоносным программным обеспечением компьютерам, его установочные файлы, снимки экрана из подконтрольных компьютеров. Изъятую технику направили на экспертизу.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.