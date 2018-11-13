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Криптовалютная пирамида в Японии собрала $69 млн

Криптовалютная пирамида в Японии собрала $69 млн

Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener.

Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен), пишет Сегодня.

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Из отчетов полиции следует, что компания не зарегистрирована в Агентстве финансовых услуг Японии. В октябре 73 человека подали на Sener в суд с требованием возместить ущерб на сумму в $3,3 млн (370 млн иен). По оценкам правоохранительных органов, в проекте участвовало около 6000 человек. Шестеро подозреваемых уже признали свою вину, двое отрицают.

Также, согласно отчету полиции, компания Sener инвестировала средства вкладчиков в криптовалюты. Организаторы обещали от 3% до 20% прибыли ежемесячно, а если инвесторы приведут новых участников, то процент выплат увеличивался.

Компания проводила семинары с привлечением зарубежных ораторов, которые выкладывались на YouTube.

По материалам Сегодня
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