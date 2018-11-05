В Китае директор и завуч школы майнили на рабочем месте

Директор и завуч китайской школы из провинции Хунань — Лей Хуа и Вон Ципень — установили девять устройств для майнинга Ethereum стоимостью $7 тысяч прямо в здании учебного заведения.

Из-за этого за несколько месяцев школа понесла убытки в размере $2163, пишет Сегодня, ссылаясь на CoinDesk.

Изначально Лей Хуа установил устройства у себя дома, однако из-за высоких затрат на электроэнергию решил перенести майнинг-ферму в школу, где и осуществлял кражу электричества.

Из-за тайного майнинга с июля по ноябрь потребление электричества в школе увеличилось почти вдвое, а также снизилась скорость работы IT-сети. Руководство школы сперва предположило, что это связано с чрезмерным использованием кондиционеров, однако проведенное расследование показало, что причиной оказался незаконный майнинг.

Уличенный в краже электричества директор был уволен со своей должности и снят с поста в Коммунистической партии, в то время как его помощник отделался выговором.