У НАПК появился план проверок на 2019 год

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило план проведения проверок в государственных органах и органах местного самоуправления на 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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В частности, агентство проверит 34 органа, среди которых Генеральная прокуратура, Национальный банк и Служба безопасности Украины.
Также будут проверены Счетная палата, Высший совет правосудия, два министерства, девять служб и еще 18 ведомств.
“Проверки будут проводиться в течение января – декабря 2019 года. Основными задачами проверок являются: определение состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции, установления возможных фактов нарушения требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”, – говорится в сообщении.