Налоговая планирует в следующем году уменьшить количество проверок на 10%

Государственная фискальная служба Украины планирует сократить как минимум на 10% количество предприятий, которые попадут в план-график проведения проверок на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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Как отметил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов во время встречи с представителями Союза украинских предпринимателей, в органах ГФС существует рискоориентированный подход к деятельности налогоплательщиков и планирования проверок. На сегодня в ГФС осуществляется пересмотр утвержденных рисков с целью их актуализации.

Кроме того, важным шагом в системе аудита станет внедрение электронной проверки, над которой в ГФС активно работают. Это позволит выявлять большую часть рисков еще до проверки, добавил он.

Как отметили в ГФС, с 2018 года, согласно нормам Налогового кодекса, годовые планы-графики документальных плановых проверок обнародуются на веб-портале ГФС.