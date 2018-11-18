Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 131 0

Нефедов: 40% всех проверок бизнеса заканчивается штрафами

Нефедов: 40% всех проверок бизнеса заканчивается штрафами

Контролирующие органы находят нарушения в 70% проверок бизнеса, штрафы и санкции применяются в 40% случаев.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов на встрече Европейской бизнес ассоциации с руководством страны.

Это очень высокий показатель, по мнению замминистра, но в прошлом году цифра была еще выше — нарушения были обнаружены при 99% проверок бизнеса.

Читайте также: За три месяца малая приватизация принесла Украине 420 млн грн

“Мы даже шутили, может, стоит расформировать все контролирующие органы и просто отправлять бизнесу “письма счастья”, — отметил замминистра.

Нефьодов напомнил, что в Украине стартовала реформа системы проверок.

В Украине заработал специальный онлайн-портал, где любая компания или ФОП может посмотреть, попадают ли они в планы проверок госорганов на 2019 год. Портал разработал Офис эффективного регулирования BRDO.

На портале уже доступны проекты планов проверок 26 (из 33) контролирующих органов, а также проект комплексного плана проверок.

Среди этих органов Госэкоинспекция, Гоструда, Госслужба по лекарственным препаратам, Госгеонедр, Госагентство рыбного хозяйства, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпотребслужба.

Тем не менее на портале нельзя увидеть планы проверок Государственной фискальной службы.

Также на портале нельзя узнать, когда к компании или ФОПу придут инспекторы Госслужбы по вопросам труда с проверкой на предмет неформальной занятости. Дело в том, что Гоструда не должно заблаговременно планировать эти проверки, инспекторы могут приходить без предупреждения.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина