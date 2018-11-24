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Порошенко распорядился в случае наземной агрессии РФ сразу повысить зарплату военным

Порошенко распорядился в случае наземной агрессии РФ сразу повысить зарплату военным

Президент Украины Петр Порошенко распорядился в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины сразу повысить зарплату военным, а не с 1 января 2019 года, как это планировалось.

Об этом он заявил в ходе визита в Черниговскую область.

По словам Порошенко, он распорядился подготовить соответствующие документы, чтобы в случае агрессии РФ, украинские военные получили повышение выплат ранее, чем 1 января 2019 года.

“В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии”, – заявил он.

По материалам РБК-Украина
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