В Ryanair назвали, в какую страну откроют новый рейс для украинцев

Самолеты авиакомпании Ryanair могут начать летать из Украины в Израиль.

Об этом заявил коммерческий директор компании Дэвид О’Брайан.

Читайте также: Если вы не любите переплачивать за путешествия

“Мы уже завершили формирование маршрутной сети на летний сезон. Начнем летать в мой родной Дублин, а также в Софию, Манчестер, Пафос и Афины. Возможно, в будущем мы предложим как новое направление израильский Эйлат, если представится такая возможность”, – подчеркнул он.

По словам О’Брайана, компания не планирует отказ от каких-то маршрутов.

“Ежегодно не более 4% всех наших маршрутов оказываются недостаточно прибыльными по разным причинам, поэтому мы вносим определенные изменения в маршрутной сети, но полностью от этих направлений не отказываемся – наблюдаем за их динамикой в течение следующего года”, – пояснил он.

В то же время коммерческий директор Ryanair отметил, что на Канары пока открывать рейс не собираются.

Отдельно О’Брайан рассказал, что количество украинцев, которые путешествуют в Европу, и иностранцев, которые прилетают в Украину, одинаковое.

“На данный момент пропорция составляет примерно 50/50. В начале работы на украинском рынке она составляла примерно 40/60 в пользу украинцев. Я думаю, это отличный результат – у нас есть стабильный спрос и с той, и с другой стороны, мы позволяем европейцам посещать Украину с целью развития деловых контактов, а украинцам – открывать для себя Европу”, – резюмировал он.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.