В Индии мошенники выманивали у людей Bitcoin через LinkedIn

Правоохранители Индии задержали трех человек по подозрению в мошенничестве с Вitcoin (BTC).
Об этом пишет ссn.com, передает УНН.
По данным полиции, задержанные выманивали деньги у криптоинвесторов через LinkedIn и другие платформы. Они обещали до 10% ежемесячной прибыли от так называемого инвестирования в BTC.
Общая сумма украденных средств пока неизвестна. Но, по предварительным оценкам, она составляет почти 60 миллионов долларов в BTC.
Справка finance.ua:
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