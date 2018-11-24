В Индии мошенники выманивали у людей Bitcoin через LinkedIn

Правоохранители Индии задержали трех человек по подозрению в мошенничестве с Вitcoin (BTC).

Об этом пишет ссn.com, передает УНН.

По данным полиции, задержанные выманивали деньги у криптоинвесторов через LinkedIn и другие платформы. Они обещали до 10% ежемесячной прибыли от так называемого инвестирования в BTC.

Общая сумма украденных средств пока неизвестна. Но, по предварительным оценкам, она составляет почти 60 миллионов долларов в BTC.

Справка finance.ua:

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