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В Индии мошенники выманивали у людей Bitcoin через LinkedIn

В Индии мошенники выманивали у людей Bitcoin через LinkedIn

Правоохранители Индии задержали трех человек по подозрению в мошенничестве с Вitcoin (BTC).

Об этом пишет ссn.com, передает УНН.

По данным полиции, задержанные выманивали деньги у криптоинвесторов через LinkedIn и другие платформы. Они обещали до 10% ежемесячной прибыли от так называемого инвестирования в BTC.

Общая сумма украденных средств пока неизвестна. Но, по предварительным оценкам, она составляет почти 60 миллионов долларов в BTC.

Справка finance.ua:

  • Украина тем временем продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
  • В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
По материалам УНН
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