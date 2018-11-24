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"Урядовый курьер" опубликовал указ о военном положении

"Урядовый курьер" опубликовал указ о военном положении

Указ президента Украины Петра Порошенко о введение военного положения на 30 дней опубликован в правительственной газете.

В газете опубликован указ № 392, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года.

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Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру “Яны Капу” и двум катерам “Бердянск” и “Никополь”. Для этого россияне перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем “Дон”. Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков и захватив остальных в плен.

В ночь на 26 ноября СНБО провел экстренное заседание и предложил ввести в Украине военное положение в связи с агрессией Российской Федерации в Азовском море.

После решения Совбеза спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник, 26 ноября, в 16:00. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, ввел в действие решение и внес в Верховную Раду законопроект об утверждении Указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”, который впоследствии утвердили украинские депутаты.

По материалам ТСН
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