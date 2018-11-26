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6 лучших автомобилей для женщин - опрос

6 лучших автомобилей для женщин - опрос

Появились результаты рейтинга “Лучший Женский Автомобиль 2018 года в мире“ (Womens World Car of the Year).

Рейтинг составляется по результатам опроса только автомобильных журналистов-женщин.

Автомобили оценивались как по общим характеристикам (например, безопасность, соотношение цены и качества, экологичность), так и по специфическим характеристикам, которые будут полезны для женщин (например, удобство для поездок с детьми).

Победителем рейтинга после нескольких раундов голосований стал Volvo XC40. Авто было представлено в 2017 году и успело собрать ряд наград, например, звание лучшего авто года в Европе в 2018 году на Женевском автосалоне.

В последний этап голосования, кроме Volvo, также вошли: BMW X2, Jaguar E-PACE, Jaguar I-PACE, Peugeot 508, Porsche Cayenne.

По материалам bigmir.net
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