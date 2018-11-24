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В Мельбурне создали 3D-пешеходный переход

В Мельбурне создали 3D-пешеходный переход

В австрийском городе Мельбурн появился трехмерный пешеходный переход.

Переход создает впечатление, что белые линии повисли в воздухе.

Такими разметками местные власти хотят заставить водителей быть внимательнее во время движения. Автомобилистов также призывают снижать скорость на городских дорогах и в жилых кварталах.

Критики 3D-зебры считают, что такие переходы могут быть опасными для водителей. Такая оптическая иллюзия может создать аварийную ситуацию.

Помимо Мельбурна, подобный пешеходный переход сделали еще в двух австралийских штатах. 3D-зебры также есть в Исландии, Новой Зеландии и Китае.

По материалам Газета по-Украински
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