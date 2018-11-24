Купить квартиру в Украине: когда наиболее выгодно

В Украине лучший период для покупки недвижимости – лето. Из-за снижения спроса многие продавцы соглашаются на существенные скидки, а застройщики для привлечения новых клиентов предлагают привлекательные акции. При этом продавать квартиры выгоднее осенью, когда традиционно больше желающих приобрести жилье.

“У нас это лето было относительно активным, поэтому четко сказать: ежегодно летом “мертвый сезон” и снижаются цены, нельзя”, – рассказывает эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк. Рынок недвижимости в первую очередь зависит от двух факторов: спроса и предложения. Летом, в разгар сезона отпусков, украинцы реже делают крупные покупки и откладывают их на осень.

В этом году летом стоимость недвижимости менялась незначительно, в то же время уменьшился спрос. “Летом даже если не было вариантов найти жилье по более низкой цене, то маневров для торга было больше. Когда одну квартиру смотрят пять семей, трем она нравится, и они борются за то, чтобы купить. Если одна из трех семей скажет: а сделайте нам пожалуйста скидку в 500 долларов – балкон в плохом состоянии – владелец скорее всего откажется и продаст тем, кто не просит скидок”, – объясняет эксперт.

Определенная сезонность на рынке сохраняется, но в последние годы она ощущается все меньше, отмечает пресс-секретарь “Укрбуд” Глеб Шемовнев. Во-первых, изменилась динамика спроса: одни люди откладывают покупку жилья на осенне-зимний период, другие планируют как раз на летнее время отпусков. Во-вторых, на рынке усиливается конкуренция, и строители должны постоянно использовать весь спектр маркетинговых инструментов, чтобы представить свой товар в как можно более выгодном свете.

“Строители, в отличие от покупателей, не могут выжидать удобного момента – им нужно продавать как можно быстрее. И если спрос нужно подстегнуть акцией или скидкой, они это сделают”, – объясняет Шемовнев.

Эксперт уверен: лучше покупать жилье в тот момент, когда вы нашли нужный для себя вариант. Более того, ожидать, что стоимость недвижимости будет снижаться, не стоит. А вот рост стоимости вполне возможен – если вырастут доллар и евро, вслед с небольшим интервалом потянется вверх и стоимость квадратного метра.

Кстати, в прошлом году минимальные цены на новостройки в Киеве зафиксированы в сентябре. Тогда средняя цена квадрата составила 20,8 тыс. грн. В этом году квартиры немного подешевели в июле (22,3 тыс. грн за квадратный метр), а уже в сентябре стоимость подскочила до 23,9 тыс. грн.

Когда покупать квартиру

Ждать “лучшего времени” – рискованно. Курс доллара в Украине постепенно увеличивается. В результате преимущества акции с более привлекательными условиями, чем те, что предлагались несколько месяцев назад, могут полностью нивелироваться, если оценивать не проценты в скидки, а общую стоимость квартиры в гривневом выражении.

Удачный вариант может появиться в любой момент. И на первичном рынке, и на вторичном в любой момент могут появиться привлекательные условия. “Например, семье срочно нужно переехать, застройщик проводит выгодную акцию, в доме, который вам понравился, освобождается квартира. Нужно всегда держать руку на пульсе -такие варианты могут появиться в любой момент”, – отмечает Бабуряк.

На этапе строительства – на 40% дешевле. Жилье в новом доме почти на 40% дешевле, но при этом сразу заселиться не получится. Одно из преимуществ квартиры в новостройке – цена. За жилье такого же уровня на вторичном рынке придется заплатить на порядок больше.

Например, по данным одного из крупных консалтинговых агентств, в Киеве средняя цена на «вторичке» – $1245, в новостройке – $840. Для понимания, похожие квартиры площадью в 40 кв. м. в новом доме могут продаваться за $33,6 тыс., а в “старом” – $49,8 тыс. Разница почти в $16 тыс.