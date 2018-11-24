В Германии заработала первая велодорожка из солнечных панелей

Недалеко от Кельна в Германии построили первую велосипедную дорожку из солнечных панелей, которая производит электроэнергию.

Дорожка находится рядом с полем и всегда хорошо освещается. Она изготовлена ​​из стеклянной плитки, которая всего 13 миллиметров толщиной, под ней размещены солнечные панели, нагревательные элементы и датчики движения.

Как уверяют ее создатели, дорожка может без проблем выдержать вес грузового автомобиля. Каждый квадратный метр велодорожки производит 100 кВт*ч электроэнергии в год. Этого вполне достаточно для обеспечения электричеством 3-4 семей. И электроэнергию можно использовать для освещения самой дорожки в темное время суток.

Дорога постоянно фиксирует количество проехавших велосипедов и передает показатели на специальное табло. Кроме того, «умная» велосипедная дорожка автоматически определяет, когда ее покрывает лед, и включает обогрев для размораживания. Поэтому двигаться по ней безопасно даже зимой, а средства на очистку и уборку льда экономятся.

Пока длина дорожки всего 90 метров, стоимость экспериментального образца инженерная фирма не называет. Однако обещает, что такая инвестиция окупится через 10-15 лет.