Украина покупает товаров и услуг за рубежом больше, чем туда продает

За десять месяцев этого года Украина импортировала товаров на 41 миллиард долларов, а экспортировала – на 34 с половиной миллиарда.

Такие данные Государственной службы статистики.

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Крупнейшими торговыми партнерами Украины являются Китай, Германия, Польша, Беларусь, Италия, Турция и США. Товарооборот с этими странами составляет больше миллиарда долларов на каждую страну.

Больше всего Украина продает товаров агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (9,8 млрд долларов).

Однако в сравнении с 2017 годом этот показатель снизился на 0,6%. Зато экспорт продуктов металлургии вырос на 30,1% и составляет 7,2 миллиарда долларов. Далее – продукция машиностроения, минеральные продукты, товары химической промышленности, древесина и бумажная масса, промышленные товары и легкая промышленность.