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Порошенко рассказал о росте экспорта в ЕС

Порошенко рассказал о росте экспорта в ЕС

Украинский экспорт в ЕС в 2018 году вырос на 17%.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

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Глава государства убежден, что экономика Украины получит новый толчок и экспорт украинской продукции в ЕС будет увеличиваться.

“Как сказал несколько дней назад посол ЕС Хьюг Мингарелли, в 2013 году доля Евросоюза составляла 25% общей торговли Украины, в этом году – 42%. Надежный, крупнейший, самый эффективный рынок. Убежден, что украинская экономика получит новый толчок. Наш экспорт растет: в 2017 году на 25%, в 2018 – еще на 17%, и это яркое свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении”, – сказал Порошенко.

По материалам Корреспондент.net
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