Три года Украина обходится без российского газа - Нафтогаз

НАК “Нафтогаз Украины” сообщает, что Украина не импортирует газ с России 1095 дней, то есть три года.
Об этом компания рассказала в Twitter
Напомним, 25 ноября 2015 года Украина решила окончательно отказаться от закупок газа у России. И на протяжении 10 лет Украина должна полностью стать энергонезависимой.
По данным компании, отопительный сезон в этом году начался с 17,1 млрд кубометров газа в хранилищах, это значит, что газа достаточно для нормального обеспечения пользователей в зимний период.
Мои fiнансы:
- С 1 ноября 2018 года газ для украинцев подорожал на 23,5%.
- С 1 мая 2019 года цены на газ для украинцев планируют повысить до 9852 гривен за 1 тыс. кубометров
- С 1 января 2020 года – до 12 314 гривен за 1 тыс. кубометров.