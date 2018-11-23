Три года Украина обходится без российского газа - Нафтогаз

НАК “Нафтогаз Украины” сообщает, что Украина не импортирует газ с России 1095 дней, то есть три года.

Об этом компания рассказала в Twitter

Напомним, 25 ноября 2015 года Украина решила окончательно отказаться от закупок газа у России. И на протяжении 10 лет Украина должна полностью стать энергонезависимой.

По данным компании, отопительный сезон в этом году начался с 17,1 млрд кубометров газа в хранилищах, это значит, что газа достаточно для нормального обеспечения пользователей в зимний период.

3 роки не імпортуємо газ з Росії. pic.twitter.com/TyEPGzD06Q — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 26 ноября 2018 г.

Мои fiнансы:

С 1 ноября 2018 года газ для украинцев подорожал на 23,5%.

С 1 мая 2019 года цены на газ для украинцев планируют повысить до 9852 гривен за 1 тыс. кубометров