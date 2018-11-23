Apple запатентовала устройство для отслеживания сна

Компания Apple запатентовала устройство, которое отслеживает сон человека.

Компания подала заявку на патент 22 мая, а через полгода его опубликовали на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

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Большинство датчиков для отслеживания сна должны находиться на человеке. Но разработчики компании решили пойти другим путем, разработав специальную пленку, которая стелется на кровати и отслеживает точки соприкосновения человека и кровати.

Инженеры создали два варианта пленки. Первый — тонкая пленка, которая пересекает кровать в том месте, где находится грудь человека. Второй вариант включает большее количество датчиков, которые охватывают всю площадь кровати.

Эта пленка может точнее отслеживать положение тела. Согласно заявке, пленка может быть гофрированная. Это нужно для создания более чувствительных зон прикосновения.