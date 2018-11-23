Движение через границу до сих пор осложнено из-за "еврономеров"

Движение через ряд пунктов пропуска на границе остается затрудненным из-за действия владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по прилегающим дорогам.

По состоянию на 8 утра понедельника такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска “Устилуг”, “Рава-Русская”, “Ягодин”, “Малый Березный”, “Шегини”, “Краковец”, “Солотвино”, “Угринов”, “Грушев”, “Смильница”, “Доманово”, сообщает Пограничная служба.

Наиболее остро она касается границы с Польшей.

“Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе, Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами”, – информируют пограничники.

О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих.

В местах скопления участников акций для обеспечения публичной безопасности и недопущения провокаций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.

26 ноября состоится первое заседание рабочей группы, в которую вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Пограничной службы Петр Цигикал, начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

Как известно, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм относительно легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.